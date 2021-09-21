İzmir yokuşlarına yürüyen merdiven

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay Metro istasyonu ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Karabağlar 166. Sokak'ta 6 adet yürüyen bant ve 1 adet yürüyen merdiven ile 220 metrelik yaya yolu yapımı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İhalenin son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlenirken bölgede yaya yolu yapımı da hedefleniyor.

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