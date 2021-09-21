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Haberler İzmir İzmir yokuşlarına yürüyen merdiven

İzmir yokuşlarına yürüyen merdiven

İzmir yokuşlarına yürüyen merdiven

21.9.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay Metro istasyonu ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Karabağlar 166. Sokak'ta 6 adet yürüyen bant ve 1 adet yürüyen merdiven ile 220 metrelik yaya yolu yapımı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İhalenin son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlenirken bölgede yaya yolu yapımı da hedefleniyor.
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