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İzmir'de göçmen operasyonu! 105 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 105 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 87 kaçak ve göçmen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’de göçmen operasyonu! 105 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

21.09.2021, 08:58

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Eylül saat 14.40'ta Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla kaçak göçmenlerin yurt dışına çıktığı tespit etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 87 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17-19 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 105 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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