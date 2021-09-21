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İzmir'de göçmen operasyonu! 105 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 105 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 87 kaçak ve göçmen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.