“İzmir’deki yurtlarda hala boş yerler var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli ziyaretinde dile getirdiği "20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum: 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım" sözlerinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürü Murat Eskici'den açıklama geldi. İzmir'de 16 bin kişi kapasiteli devlet yurdu bulunduğu belirten İl Müdürü Eskici şunları söyledi: "Bugün itibariyle yüzde 10 ile 15 arasında yurtlarımızda boşluk var. Yine bugünden itibaren puanlama sıralamasına göre kalan boş yerlerimizi de öğrencilerimizle dolduracağız. Ayrıca yine kentte Bakanlığımızın denetiminde 17 bine yakın özel yurt var. İzmir'de özel ve devlet üniversitesi olarak 190 bine yakın kentte üniversite öğrencimiz var. Ayrıca halen projeleri tamamlanmış inşaatlarıma başlamış,16-17 bine yakın öğrenci kapasiteli yurt inşaatlarımız devam ediyor."



■ FATİH ŞENDİL

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