Kiracının savaş alanına çevirdiği evin sahibi: Korkuyoruz

Bir ecza deposunda çalışan Erol A., 19 Ağustos'ta, 850 liraya dayalı döşeli kiralayıp 400 lira kapora verdiği, İnönü Mahallesi 673 Sokak'taki 5 katlı binanın teras katındaki 2+1 daireye, iddiaya göre, kadın misafir getirdiği ve gürültü yaptığı gerekçesiyle ev sahibi Mustafa Öztürk tarafından uyarılıp, nın daireyi boşaltması istendi.





İki çocuk babası, işçi emeklisi Öztürk'ün kendisini evden çıkarmak istemesine sinirlenen Erol A., oturduğu daireyi, apartman merdivenlerine benzin döküp, ateşe vermek istedi. Benzin kokusunu fark eden, aynı binada oturan ev sahibi Öztürk ve yakınları üst kata çıktıklarında Erol A. ile karşılaştı. Bir elinde benzin bidonu olan Erol A., diğer elindeki tabancayı başına dayayıp, ev sahibi Erol A. ve beraberindekilere, "Beni evden çıkartıyorsunuz. Evi yakacağım. Ben şimdi nerede kalacağım" diye bağırmaya başladı.





EV SAHİBİNİN EŞYALARINI BALKONDAN ATTI

Bunun üzerine Öztürk, polis ve itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polisi gören Erol A., evdeki, ev sahibine ait buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi ve koltuk gibi birçok eşyayı balkondan sokağa attı. Erol A., zaman zaman elindeki tabancayla evin içinde ateş açtı.





EKİPLER HAZIR TUTULDU

İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla hava yastığı açarken, Erol A.'nın attığı eşyalardan elektrik tellerinin zarar görmemesi veya yangın çıkma ihtimaline karşı bölgedeki elektrikler kesildi. Olası operasyona karşı özel harekat ekipleri de hazır bekletildi. Ortalığı savaş alanına çeviren Erol A., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 3 saat sonunda ikna edilip, elindeki tabanca ve benzin bidonunu bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Erol A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





'KORUMA İSTİYORUZ'

Dairesini bir ay önce, üniversiteye giden torununun eğitim masraflarını karşılamak için kiraya verdiğini belirten Mustafa Öztürk, "Burası aile apartmanı. O nedenle kiracımızı eve kadın misafir getirmemesi ve gürültü yapmaması için birçok kez uyardım. Ancak, dinlemedi. Sonrasında yaşananlar ise bizi korkuttu. Koruma istiyoruz" dedi.

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