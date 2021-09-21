Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesi’ne kutsal emanet

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan sınırındaki Pazarkule ve Sancaktar, Suriye sınırındaki Topraktutan ve İran sınırındaki Bülent Aydın hudut karakollarında dalgalanan Türk bayraklarını sergilenmek üzere DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine emanet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sınırın sıfır noktasından gelen şanlı bayrakları hak ettiği şekilde koruyacaklarını söyledi.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin her geçen gün yeni bağışlarla zenginleştiğini aktaran Hotar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız Türkiye'nin dört bir yanında sınırın sıfır noktasında şerefle dalgalanan şanlı Türk bayraklarını sergilenmek üzere müzemize emanet etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyor, bizlere emanet edilen ay yıldızlı bayraklarımızı hak ettiği şekilde koruyacağımızın sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

‪Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine bir bağış da DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Gülerman'dan geldi. Bir dönem hocalığını da yaptığı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret eden Prof. Dr. Gülerman, 1950'de Çanakkale'de kendisinin bulduğu, 1922'de bölgedeki kahraman Türk askerleri tarafından kullanıldığı tahmin edilen süngüyü müzeye bağışladı.

Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla geçen yıl 9 Eylül'de açılmıştı. Müze, üniversitenin Dokuzçeşmeler Yerleşkesi'nde bulunan Eylül Köşk içindeki 5 ayrı salonda hizmet veriyor. Müze bünyesinde, geçmişin kayıt altına alınması ve korunması adına arşiv bölümü ve çocukların müzede vakit geçirmelerine imkan tanıyacak çocuk atölyesi de bulunuyor.

DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi kuruluş yıl dönümünü kutladı