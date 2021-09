Haberler İzmir Vedat 33 yıl sonra İslamiyeti seçti

ATV ekranlarında canlı yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında 33 yıldır görmediği ailesini bulan Vedat Alexander, aldığı hayati bir kararı yine programda açıkladı. İzmir’de bir cami avlusuna bırakılan ve Alman aileye verildiği için Alman vatandaşı olan Vedat Alexander’ın, ailesini bulması yazılı ve görsel basında büyük ilgili gördü. Kız kardeşiyle bebekken terk edilen ve 19 kardeşinin daha olduğunu öğrenen 35 yaşındaki Vedat, Müslüman olmak ve Kelime-i Şehadet getirmek istediğini söyledi. 19 KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI 1988 yılında iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte İzmir’de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat, 33 yıl sonra biyolojik anne ve babasını buldu. Alman vatandaşı Vedat Alexander, Müge Anlı’nın programında ikinci şoku ise 19 kardeşi olduğunu öğrenince yaşadı. Vedat’ın babasının Ankara Beypazarı’nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir’de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı. Adil Yaman’ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan’ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. ‘SANA İHTİYACIM VARDI’ Vedat, önce Anlı’nın kucağında programa gelen 4 aylık Meryem isimli en küçük kardeşi ile tanıştı. Daha sonra baba Adil Yaman stüdyoya gelerek 33 yıldır görmediği oğlu Vedat’a sarıldı. Yaman, “Sana babalık yapamadım” diyerek Vedat’tan özür diledi. Gece heyecandan 1 saat uyuyabildiğini söyleyen Vedat, “Baba sana çok ihtiyacım vardı. Sadece hayal gücüyle ayakta kalmaya çalıştım. Her gün uyandığımda nefes alarak hayata devam ettim. Bir şekilde her şey geçti. Şu an sanki hayal gibi. Sana alışmak istiyorum. Benim de 4 çocuğum var. Başlarda ben de onların yanında değildim. Canım yandı ama hayatta kaldım” ifadelerini kullandı. Anne Fatma Korhan ise “Allah büyüktür oğlum. Seni gördüm çok sevindim. Ben yıllardır bugünü bekliyordum. Çocuklarımı bırakırken hatırlıyorum. Kimse çocuklarını bırakmak istemez. Çaresizdim. Ben ne yapayım? Ev yoktu, para yoktu. Ben cahildim. Mecburdum. Ağladım. İnşallah kızım Hülya da gelir. Onu da görürüm” diye konuştu

21.9.2021