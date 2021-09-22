Babanın diyalize mahkum kızına vicdansız teklifi: “Ver tapuyu al böbreği”

İzmir'in Bayındır ilçesinde, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir olay yaşandı. Yaklaşık, beş yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Gamze Akkavak'ın gençlik hayalleri bir anda başına yıkıldı. Babası İsmet Akkavak'ın evi terk etmesiyle Gamze kendinden küçük iki kardeşi ve annesiyle birlikte gecekondudan bozma derme çatma evlerinde yaşamaya başladı.



İsmet Akkavak



'ÖLÜRSEN ÖL' DEDİ

Bir yandan eğitim hayatını sürdüren Gamze ise her geçen gün biraz daha iflas eden böbrekleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Baba İsmet Akkavak evi terk etmeden hemen önce yapılan tıbbi incelemelerde böbrek dokusunun kızına uyumlu olduğu anlaşılmıştı. Evi terk ettikten sonra, Bayındır'ın Canlı köyüne yerleşen babasıyla böbreğinin birisini bağışlaması için iletişim kurmaya çalıştığını ancak her defasında babasının 'tamam' deyip sonra vazgeçtiğini Yeni Asır'a anlatan genç kız, "Hayatımın en güzel yıllarını böbrek hastası olarak geçirdim. Tek isteğim nakil olup, sağlığıma kavuşmak. Bizden son olarak böbreğinin karşılığında annemin evlere temizliğe giderek aldığı derme çatma evimizin tapusunu istedi, bu nasıl baba" diyerek isyan etti. Babama böbreğini bağışlaması için ısrar ettiğimde ise 'Ölürsen öl. Mezarlıklar herkesi alıyor' diyerek benimle dalga geçiyor. Doktorlar, babamın tek böbrekle hayatını normal şekilde sürdüreceğini söylüyor. Bir baba kızına bunu yapar mı? Yaşadığım bu durumu kelimelerle ifade edemiyorum" dedi.

NADİR UYSAL