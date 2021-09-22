İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21-22 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Çeşme ve Dikili açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.