Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-21 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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