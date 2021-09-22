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Haberler İzmir İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 109,5 kilogram esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 av tüfeği, 122 fişek ile 3 tabanca ve bunlara ait 41 fişek ele geçirildi.

İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 63 şüpheli yakalandı
AA

22.09.2021, 15:29

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-21 Eylül arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Karaburun, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde drone destekli uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 109,5 kilogram esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 av tüfeği, 122 fişek ile 3 tabanca ve bunlara ait 41 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 63 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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