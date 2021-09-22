Karantinada tezgah açtılar

Torbalı'da Pazar günü pozitif olduğu halde semt pazarına çıkan iki esnaf hakkında işlem yapıldı. Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde daha fazla kişinin mağdur olmasının önüne geçildi. İdari ve adli işlem başlatılıp tezgahında bulunan ürünlere el konulan pazarcılar evlerine gönderildi. Pazarcılara kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldı.



■ ÖMER DUR

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