Öfkeli kiracı sokağı savaş alanına çevirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, ev sahibinin evinden çıkmasını istediği kiracı Erol A. (35), evdeki bütün eşyaları balkondan sokağa fırlattı. Ardından evin her yerine benzin döktükten sonra tabancayla rastgele ateş açan ve mahallelilere korkulu anlar yaşatan öfkeli kiracıyı, polis ekipleri 3 saatlik bir çabanın ardından teslim olmaya ikna etti. Erol A. gözaltına alındı. Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi 673 sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Erol A, apartmanın önünde, evden çıkmasını isteyen ev sahibiyle tartıştı. Evden çıkmayacağını söyledikten sonra oturduğu daireye çıkan kiracı, evin her yerine benzin dökerek, elindeki tabancayla evin içerisinde rastgele ateş açtı ve eşyaları balkondan aşağı attı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Erol A, polis tarafından gözaltına alındı.

DİĞER