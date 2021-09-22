  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Onların derdi halk değil rant’

‘Onların derdi halk değil rant’

‘Onların derdi halk değil rant’

22.9.2021

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes Belediyesi'nden gönderilen imar planlarını geri göndermesinin ardından açıklama yaptı. Artcı, "Menderes Belediyesini yönetenlerin derdinin halk değil rant olduğunu Büyükşehir'dekiler de gördü ve imar planlarına oy birliği ile ret verdi. Deprem sonrası mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek yerine, yandaşlarının yerlerini imara açmaya çalışanlar da böylece tespit edilmiştir" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Onların derdi halk değil rant’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.