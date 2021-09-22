‘Onların derdi halk değil rant’

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes Belediyesi'nden gönderilen imar planlarını geri göndermesinin ardından açıklama yaptı. Artcı, "Menderes Belediyesini yönetenlerin derdinin halk değil rant olduğunu Büyükşehir'dekiler de gördü ve imar planlarına oy birliği ile ret verdi. Deprem sonrası mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek yerine, yandaşlarının yerlerini imara açmaya çalışanlar da böylece tespit edilmiştir" dedi.

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