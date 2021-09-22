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Haberler İzmir Prof. Hülya Nutku hayatını kaybetti

Prof. Hülya Nutku hayatını kaybetti

Prof. Hülya Nutku hayatını kaybetti

22.9.2021

Tiyatro ve sanat dünyası dün ani bir kayıpla sarsıldı. Tiyatro araştırmacısı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku, İzmir'de hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Nutku'nun ölüm haberini, Dokuz Eylül Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Nutku'nun ölümü; yakınlarını, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Pankreas kanseri olan Nutku'nun bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

SOYER'DEN TAZİYE MESAJI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de, Nutku'nun ölüm haberinin ardından "İzmir Şehir Tiyatroları'nın kurulmasında büyük katkıları bulunan, kıymetli hocamız Prof. Dr. Hülya Nutku'yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.
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