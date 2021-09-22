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Haberler İzmir Tekvandocu Melis’in hayali şampiyonlukla taçlandı

Tekvandocu Melis’in hayali şampiyonlukla taçlandı

Tekvandocu Melis’in hayali şampiyonlukla taçlandı

22.9.2021

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi 19 yaşındaki Melis Aras, "Tekvando sana göre değil. Başaramazsın, sakatlanırsın" diyenlere aldırış etmedi, çocukluk hayalini şampiyonlukla taçlandırdı. Milli formayla henüz 17 yaşında Avrupa ikinciliği elde eden, İzmir'de son iki yıldır birinciliği kimseye bırakmayan genç sporcu, "Bana tekvando yapamayacağımı, yanlış bir işe başladığımı söyleyenler, şimdi de 'İyi ki bizi dinlememişsin' diyor. Kendime güvendim ve hedeflerimin peşinden gittim. Başarı yolculuğum böyle başladı" diye konuştu.

SPOR MOTİVE EDİYOR
Spor ile eğitimin bir arada sürebileceğini kanıtladığını söyleyen Aras, "Tekvando, disiplinin çok önemli olduğu bir spor. Spor, hayatımı düzene koyduğu ve beni sürekli zinde tuttuğu için ders çalışmaya da yeterli zamanı buluyorum. Enerjik oluyorum, derslerime motivasyonum da artıyor" dedi.
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