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Haberler İzmir Üniversite için İzmir'e gelecekti! 19 yaşındaki Merve'nin kahreden ölümü

Üniversite için İzmir'e gelecekti! 19 yaşındaki Merve'nin kahreden ölümü

Hatay'da yaşanan ve hayali olan hukuku fakültesini İzmir'de kazanıp gelmek için hazırlıklar yapan 19 yaşındaki Merve kalbine yenilerek hayatını kaybetti.

Üniversite için İzmir’e gelecekti! 19 yaşındaki Merve’nin kahreden ölümü
DHA

22.09.2021, 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021, 16:15

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite heyecanı yaşayıp, okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam yakınının düğününe gitti.

Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi, evlerinin önüne helallik istenmesinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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