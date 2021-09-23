Haberler İzmir 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı; duman Süper Lig'de oynanan maçı da etkiledi

5 katlı binanın çatısında yangın çıktı; duman Süper Lig'de oynanan maçı da etkiledi

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, Gürsel Aksel Stadı ve çevresinde yoğun duman oluştu. Yangın sırasında oluşan duman, Süper Lig'deki Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan müsabakayı da etkisi altına aldı.