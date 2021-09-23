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Haberler İzmir 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı; duman Süper Lig'de oynanan maçı da etkiledi

5 katlı binanın çatısında yangın çıktı; duman Süper Lig'de oynanan maçı da etkiledi

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, Gürsel Aksel Stadı ve çevresinde yoğun duman oluştu. Yangın sırasında oluşan duman, Süper Lig'deki Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan müsabakayı da etkisi altına aldı.

5 katlı binanın çatısında yangın çıktı; duman Süper Lig’de oynanan maçı da etkiledi
DHA

23.09.2021, 08:27

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mehmet Ali Akman Mahallesi 4/2 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yangın, itfaiye tarafından 1 saat içerisinde söndürüldü. Binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, çatıda hasar oluştu.



Öte yandan, yangın sebebiyle dağılan duman Gürsel Aksel Stadyumu'nu da etkisi altına aldı. Süper Lig'de Göztepe- Hatayspor karşılamasının oynandığı sırada stadyumu beyaz duman bulutu kapladı.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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