Yangın, saat 21.30 sıralarında Mehmet Ali Akman Mahallesi 4/2 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yangın, itfaiye tarafından 1 saat içerisinde söndürüldü. Binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, çatıda hasar oluştu.
Öte yandan, yangın sebebiyle dağılan duman Gürsel Aksel Stadyumu'nu da etkisi altına aldı. Süper Lig'de Göztepe- Hatayspor karşılamasının oynandığı sırada stadyumu beyaz duman bulutu kapladı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
5 katlı binanın çatısında yangın çıktı; duman Süper Lig'de oynanan maçı da etkiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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