‘Ben can çekişirken o zevkle izledi’

İzmir'de, sosyal medyadan tanışıp evlenme hayali kurduğu Feyzi Duran (28) ile 3 yıl nikahsız birliktelik yaşayan ve geçen 29 Ağustos'ta 1 yaşındaki oğlunun gözü önünde 104 yerinden bıçakla ağır yaralanan Aysel Perkgün (28) Yeni Asır'a konuştu. Duran'ın her canı sıkıldığında kendisini dövdüğünü, hatta küçük çocuğu ile birlikte zorla dilencilik dahi yaptırdığını anlatan Aysel Perkgün, "Gece uyanıyordu kalk bana su getir' diye beni dövüyordu. Yemeği beğenmiyordu dövüyordu. 3 yıl boyunca sürekli şiddet uyguladı. Bardağı taşıran son damla beni canavarca hisle öldürmeye çalışması oldu. Ben kanlar içerisinde banyoda can çekişirken, o başımda durup sigara yakıp, içti" dedi. 29 Ağustos'taki olayda 1 yaşındaki çocuğunun yanında 'Senin babamla bir ilişkin mi var?' diyerek başına önce içki şişesi ile vurduğunu, ardından da 8'i ölümcül olmak üzere 104 yerinden bıçakla yaralanan Aysel Perkgün (28), yaşadığı dehşeti anlattı. Duran'ın kendisini defalarca bıçakladıktan sonra kirli sepetinin üzerine oturduğunu belirten Perkgün, daha sonra yaşananları ise "Bıçaklandığım için, kendimden geçmeye başlamıştım. Banyonun gider deliği kapalıydı. Vücudumdan akan kan, banyoyu doldurdu. 'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim. Bak işte ölümünü izliyorum' dedi. Sonra bir sigara yakıp, içti. Çığlıklarımı duyup, gelen bir kişi içeri girdi. İçerdeki durumu görünce ise koşarak dışarı kaçtı. Peşinden gidip bu adamı dövmüş" diye anlattı.





VAHŞİLİKTEN YAPTI

Perkgün sözlerine şöyle devam etti: "Sonra tekrar yanıma geldi. Yüzüme su tuttu. 'Tutma boğuluyorum' dedim. 1 yaşındaki çocuğumu aldı. Çocuğu kanlı bedenimin üzerine koydu. 'Al çocuğu üzerimden artık tutamıyorum' dedim. 'Bana çok eziyet çektirdin, bu çocuğa çektirme. Allah rızası için çocuğu al' dedim. Bir ara kayınvalidem geldi. Kapıyı kapattı. Artık eve biri girse de beni, durumumu göremiyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ben kendimden geçerken bir sigara daha içmiş. Sonra saçımı kesmiş. Tüm bunları vahşilikten yaptı."

ÇOK BIÇAKLANDIM AMA İLK KEZ DOĞRANDIM

Devlete sığındığını belirten Perkgün, "Başka kadınlar da bunları yaşamasın. Bana bunları yaşatan bu kişiye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. Aynaya her baktığımda olanları tekrar tekrar yaşıyorum. 1 yaşındaki çocuğum da bu dehşeti benimle yaşadı ki bunu 1 kere değil, defalarca oldu. Sırtımda, eskiden kalma hortum ve bıçak izleri var. İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım" dedi.





CANAVARCA HİSLE SALDIRI

Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, tutuklanan Feyzi Duran hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturmanın başlatıldığını ancak savcılığa verdikleri yeni ifade sonrası suçun niteliğinin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' olarak değiştiğini söyledi.

METİN BURMALI / FOTOĞRAF: ERCAN AKGÜN