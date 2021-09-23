İzmir Mardinlilere çok şey borçlu

İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) İzmirli başkanlarla kahvaltıda bir araya geldi. İMAF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunç'un ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı kahvaltılı organizasyonda belediye başkanları da yer aldı.



'MUTLULUK DUYUYORUM'

Anadolu'nun kadim kültürü olan Mardin kültürünün İzmir'de yaşatılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Soyer, bu nedenle İzmir'in Mardinlilere çok şey borçlu olduğunu söyledi. Başkan Soyer, "Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü Mardinliler İzmir'in dışardan aldığı göçün 2'nci sırasında yer alıyor. En çok Manisalılar ikinci sırada Mardinliler yer alıyor. Mardin gibi Anadolu'nun uzak bir coğrafyasından İzmir'e gelen değerli hemşerilerimiz bizim için çok değerli, çünkü Anadolu'nun en kadim kültürlerinden olan Mardin kültürü İzmir'de hemhal olduğunda işte İzmir ortaya çıkıyor.

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