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İzmir'de metruk ev alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesindeki tek katlı metruk evde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir’de metruk ev alev alev yandı
DHA

23.09.2021, 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021, 16:03

Alsancak'ta, Yüzbaşı Şerafettin Sokak'taki tek katlı metruk evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, çevredekileri korkuttu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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