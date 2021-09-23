Alsancak'ta, Yüzbaşı Şerafettin Sokak'taki tek katlı metruk evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, çevredekileri korkuttu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de metruk ev alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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