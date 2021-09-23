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Haberler İzmir İzmir’in yeni çevre yoluna ‘sit alanı’ engeli

İzmir’in yeni çevre yoluna ‘sit alanı’ engeli

İzmir’in yeni çevre yoluna ‘sit alanı’ engeli

23.9.2021

İzmir'in kronikleşen trafik sorununun çözümünde önemli bir yere sahip olacağı düşünülen ve kentin 7 ilçesinden geçecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'na ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Yolun geçmesinin planlandığı alanda yapılan çalışmalar sonucunda Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde antik kalanlılara rastlandı ve bölge 3. Derece Arkeolojik sit alanı ilan edildi. Alanda yapılacak çalışmalara kısıtlama getirilirken alandaki altyapı çalışmaları Koruma Bölge Kurulunun iznine tabi tutuldu.
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