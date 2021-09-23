O babaya tokat gibi yanıt

İzmir'in Bayındır ilçesinde, böbrek nakli bekleyen Gamze Akkavak'a böbreğinin birini bağışlamak için oturdukları gecekondudan bozma evin tapusunu isteyen babaya vatandaşlardan 'tokat' gibi yanıt geldi. Genç kızın dramını öğrenen yüzlerce duyarlı vatandaş 'donör' olmak için sıraya girdi. Yaşanan dram karşısında aileyle iletişim kuran gönüllüler, "Böylesine taş kalpli baba olabilir mi? İnsan evladı için değil böbreğini gerekirse hayatını verir" şeklinde tepki gösterdiler.



ÇOCUK GİBİ GÖRÜNÜYOR

22 yaşında olmasına rağmen 39 kilo olan Gamze Akkavak ise babasıyla kurduğu iletişimin ardından bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Haftanın üç günü, dört saat diyalize girdiğini ifade eden genç kız, "Diyaliz tedavisi beni çok yoruyor. Böbreklerim ise her geçen gün biraz daha iflas ediyor. Fiziksel gelişimi tamamlayamadım. 22 yaşında hala çocuk gibi görünüyorum. Böbrek bulunmazsa hayatımı kaybedeceğim" dedi. Babasının iki kez böbreğini vermek için razı olduğunu ancak her defasında sudan sebeplerle vazgeçtiğini belirten talihsiz kız, "Babam, annemle birlikte kendisini evden attığımız söylüyor. Bunun gerçekle alakası yok. Babam böbreğinin birini vermeyi kabul ederse onu ölünceye kadar bakar, kimselere muhtaç etmem. Halam Sevgi Yoldaş babama böbreğini vermemesi konusunda baskı yapıyor. Yaşananlardan çok yıprandım. Babamın böbreğini artık istemiyorum. Kaderimde varsa ölürüm" diye konuştu.

Babanın diyalize mahkum kızına vicdansız teklifi: “Ver tapuyu al böbreği”

KENDİNİ SAVUNDU

Evin tapusunu boşandığı eşi Emine İbiş'ten öfke ile istediğini belirten baba İsmet Akkavak gelen tepkiler üzerine geri adım attı. 'Anne, kız beni sokağa attılar' diye kendini savunan baba Akkavak, "Yıllarca bir evim olmadığı için çadırda yaşadım. Böbreğimin birini isteyen kızım o zamanlar beni kandırarak boşanma belgesini imzalattı. Artık ev falan istemiyorum. Yıllarca bana çektirdiler, ben de onlara çektireceğim. Bu iş bitti. Kimse kusura bakmasın böbreğimi de veremem. Ölürse ölsün. Mezarlıklarda boş yer çok, herkesi alıyor. Yine de hastalandığı için çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

AMELİYATTAN KORKUYOR

Bayındır'ın Canlı köyünde yaşayan baba İsmet Akkavak'ı yakından tanıyanlar ise "Şu sıralar garsonluk yaparak hayatını sürdürüyor. Çok saf ve iyi niyetli birisidir. Kız kardeşi Sevgi hanım ve ailesinin etkisi altında kalıyor. Bizce, böbreğini ameliyattan korktuğu için vermek istemiyor. Yıllarca kin tutacak biri değil" dediler.

NADİR UYSAL