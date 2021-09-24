Taşımalı provokasyon!

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri kalacak yer telaşı sardı. Ancak İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de, daha sonra da Beşiktaş ve Bakırköy'de yurt bulamadıkları, artan kira ücretleri nedeni ile barınma problemi yaşadıkları gerekçesi ile 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuz' adı altında başlatıldı. Provokasyona dönüşen eylemin bir benzeri de İzmir'de yapılmak istenirken deşifre oldu. İddiaya göre benzer olayları İzmir'de de körüklemek isteyen CHP, barınma sorunu yaşadıkları öne sürülen öğrencileri provokasyon için bir seçim aracına doldurup İzmir Katip Çelebi Üniversitesi girişine bıraktı. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde CHP'nin İzmir'de seçim aracı olarak kullandığı araçla gece yarısı üniversite önüne bir grup gencin getirildiği göze çarptı. Yapılan incelemede üniversitesi önüne seçim aracı ile bırakılan kişilerin CHP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olduğu ortaya çıktı.

'PROVOKATÖRLER TAŞINMIŞ'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi önüne CHP seçim aracıyla provokatör taşınması ve 'Barınamıyoruz' yalanıyla infial uyandırmak istenmesine AK Parti'den sert tepki geldi. Sosyal medyada tepkiye yol açan kamera görüntülerini kişisel twitter hesabından paylaşan AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, altına da "#Barınmıyoruz eyleminin foyası ortaya çıktı. CHP İzmir seçim aracı Katip Çelebi Üniversitesi önüne provokatör taşıyor. Kapıya kadar manipülasyon götürüyor" notunu düştü. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Av. Özgür Hızal da, "CHP için gençlik budur. Kirli siyasetleri için gençleri kullanırlar. Manipülasyonlarına alet ederler. Hem de milletvekili eliyle" diyerek CHP'li İzmir milletvekilleri Mahir Polat ile Bedri Serter'i etiketledi.

İZMİR'DE DE DENEDİLER

AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı da provokasyona tepki göstererek, "Bu CHP'nin özellikle toplumsal hassasiyetler üzerinden, gençlerin hassasiyetleri üzerinden yaptığı yalan ve manipülasyon siyasetinin somut bir çıktısıdır. İzmir'de seçim aracı ile Katip Çelebi Üniversitesi'nin önüne adeta provokatörleri taşıyorlar. Özellikle bu hükümetimizin gençlere verdiği desteği gölgelemek ve tabloda ekonomik bir sıkıntı varmış gibi göstermek için böyle bir provokasyon yapıyorlar. Şimdi İzmir'de bunu denediler. Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bunun hemen tamamlayıcısı olarak 'Yurt sorununun farkındayız. Bunu çözmek için elimizden geleni yapacağız' dedi. Ancak özellikle 2021 yılında yurtlar noktasında belediyenin vaatlerine baktık, hiçbir adım atmadıklarını hatta kendilerine ait yurtların da ateş pahası olduğunu İzmir İl Gençlik Kolları Başkanımız Recep Tayyip Taslak ve AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özgür Hizal açıkladı" ifadelerini kullandı.



ALÇAK DEVLET' SLOGANLARI ATTILAR

YURT yetersizliği provokasyonu kapsamındaki eylemler çerçevesinde Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını "Barınamıyoz" yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe saydı. Parkta yatarak eylem yapmak isteyen gençlerin toplandığı alanda bulunan emniyet yetkilileri, uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdür Yardımcısının defalarca yaptığı uyarıyı dikkate almayan grup, karşılıklı tartışmaya girdi. Uyarıları hiçe sayıp, polise zorluk çıkararak eylemlerine devam etmek isteyen göstericilere, polis müdahale ederek gözaltına aldı. Eylemciler, gözaltına alındıkları sırada ise "Alçak devlet" sloganları attılar.









YİNE YALANLAR DİZİSİ...

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da yurt bulamadıkları gerekçesiyle , 'Barınamıyoruz' eylemi düzenleyenlerle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, eylemlere katılan 127 kişinin çoğunluğunun kalacak yer sorunu bulunmadığının tespit edildiğini duyurdu.

RAKAMLARLA EYLEM GERÇEĞİ

RAKAMLARLA provokasyonu paylaşan Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'deki eylemlere katılıkları tespit edilen 127 kişiden 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu'nda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon... Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Metin BURMALI