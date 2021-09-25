Bariyerlere çarpan otomobil takla attı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde üniversite öğrencisi gencin kullandığı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza, önceki akşam 20.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. 35 AFZ 052 plakalı otomobil, Alaçatı gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kaan Yaman'ın (20) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ölen sürücünün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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