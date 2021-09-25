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Haberler İzmir İş yerine operasyon: 48 kilo kaçak nargile tütünü yakalandı

İş yerine operasyon: 48 kilo kaçak nargile tütünü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 48 kilo kaçak nargile tütünü ve sahte bandrollü binlerce boş makaron ele geçirdi.

İş yerine operasyon: 48 kilo kaçak nargile tütünü yakalandı
İHA

25.09.2021, 11:42

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri bir iş yerinde Kaçak nargile tütünü ve boş makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 48 kilogram kaçak nargile tütünü, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi B.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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