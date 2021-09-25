İZBAN’a Buca’da yeni istasyon

İzmir'de, kent içi raylı sistem ağının önemli halkalarından biri olan İZBAN hattına yeni bir istasyon daha ekleniyor. Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasına yeni bir istasyon yapacak. İZBAN'ın 42'inci istasyonu Lale ve Adatepe mahallelerinde yaşayan yurttaşların ulaşımını rahatlatacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalat çalışmaları 1,5 yılda bitirilecek.

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