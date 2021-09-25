İzmir’de aşı skandalına savcılık soruşturması

İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün, geçtiğimiz günlerde bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' soruşturması başlatıldığı açıklandı.



MESLEK KURALLARINA AYKIRI

Yaşanan skandalın ardından, yaklaşık 3 ay önce bebeklerine Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren ailenin de suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Ailenin avukatı Dilek Güzel yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz Perşembe günü 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Avukat Güzel açıklamasında, "Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallara aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık" ifadelerini kullandı. Öte yandan konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar

yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceği ve Bakalık tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtildi.