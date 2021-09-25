İzmir’de kripto para üretim makinesi operasyonu! Piyasa değeri 512 bin lira

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde B.Ö. isimli bir kişinin evinde, kripto para madenciliğinde kullanılan kripto sanal para (mining) üretim cihazı sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 13 Eylül tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, 1 adet anakart, 1 adet 8 GB ram, 1 adet işlemci, 1 adet power supply, 6 adet ekran kartı, 1 adet 32 GB USB bellek, 4 adet soğutucu fan ile 1 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi.





PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA

Öte yandan ele geçirilen ürünlerin gümrük kaçağı olduğu tespit edilirken, piyasa değerinin de 512 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili B.Ö. isimli kişi gözaltına alınırken şüpheli hakkında 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa Aykırılık suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.