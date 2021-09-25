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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İHA

25.09.2021, 10:28

Kaza, sabaha karşı İzmir-Foça karayolu Taşbar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Foça'dan İzmir istikametine seyreden Mehmet Özer (47) idaresindeki 35 HE 2659 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Özer hayatını kaybederken, yaralı yolcular A.B. ve M.N., olay yerine gelen 112 ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mehmet Özer

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