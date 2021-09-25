Vicdansız babaya insanlık dersi

Bayındır'da, kızına böbreğini ev tapusu karşılığında vermek isteyen taş kalpli baba İsmet Akkavak'a (57) tepki yağdı. Yüzlerce duyarlı vatandaş Yeni Asır'ın manşetine taşıdığı haber sonrası, babanın kız kardeşi Sevgi Yoldaş'ın etkisiyle böbreğini bağışlamayacağını düşünerek, Gamze Akkavak'a (22) donör olmak için aileyle iletişime geçti.



"TEŞEKKÜRLER İNCİ HANIM"

Gamze'yi umutlandıran haber hayırsever İnci Yeşilyurt'tan (57) geldi. Baba Akkavak'ın ameliyat sonrası bakımı için 50 bin lira bağışlayan Yeşilyurt sayesinde, Gamze'nin babası ve halasının taş kalpleri pamuk gibi yumuşadı. Baba Akkavak, nakil amacıyla en kısa sürede ameliyat masasına yatmayı kabul etti. Gamze'nin, yaklaşık 7 yıldır süren çileli yaşantısını duyunca derinden etkilendiğini söyleyen İnci Yeşilyurt, "Bu konu artık insani olarak kapanmalı. Gamze'nin sağlığı için üstüme ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Ameliyata girdiği gün parayı babanın ailesine vereceğim. Yeter ki, artık Gamze üzülmesin. Hiç bir can dünyanın hiçbir parasına eş değer değildir. Sonuçta, topraktan geldik toprağa gideceğiz. Para dediğin nedir ki? Ben artık Gamze'nin İnci teyzesi, İnci annesiyim. Gamzeyi güzel günler bekliyor. Nakil olduğunda Gamze'yi hastanede ziyaret edeceğim" diye konuştu. Müjdeli haberle gözleri dolan Sevgi Yoldaş ile barışan anne Emine İbiş de, yaşanan gelişmelerden son derece memnun olduğunu belirterek 50 bin lira bağışlayan hayırsevere teşekkür etti.





'BU KEZ SÖZÜMÜ TUTACAĞIM'

YILLARDIR görmediği kızının mahsun ve masum tavırlarının adeta kalbine işlediğini ifade eden baba İsmet Akkavak, "Kızımın içi rahat olsun. Bu kez böbreğimi vermekten vazgeçmeyeceğime dair söz veriyorum. Bağışlanan 50 bin lira benim ameliyat sonrası çalışamadığım zamanlardaki bakım masraflarımı karşılayacak. 'Böbreğini 50 bin liraya sattı' diyenlere üzülüyorum. Yok öyle bir şey" dedi. Babasını ameliyatından sonra bakıp ilgileneceğinin sözünü veren Gamze ise duygularını "Artık kötü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Bunca yıldır yaşadığım hayal kırıklıkları bana ömrüm boyunca yeter de artar" ifadelerini kullandı.





NADİR UYSAL / ÖZEL HABER

Babası evi halası ise tarlayı istedi