İzmir Büyükşehir’den yandaş vakfa kıyak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz dönem gençler için çalışan vakıflarla birlikte yürütülen çalışmalar için israf başta olmak üzere birçok olumsuz söylemde bulunan CHP, kendi yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu söylemin tam tersi hareket ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün yöneticileri arasında CHP'den üst düzey isimlerin yer aldığı Türkiye Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) CHP Emek Büroları işbirliğiyle düzenleyeceği çalıştayın her türlü masrafını karşılayacak.

KAMU PARASIYLA YAPILACAK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı ve CHP'nin gövde gösterisine dönüşecek "Aydınlık Bir Gelecek: Bir Siyaset, Toplum ve Emek Yüzyılı- Fütürizm" başlıklı çalıştay için belediyenin kasasından 120 bin liradan fazla para çıkacağı belirtiliyor. Vakfın yönetim kurulunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de yer alması dikkat çekiyor.

MEKAN, ULAŞIM, KONAKLAMA

BELEDİYENİN çalıştayın masraflarını karşılayabilmesi için Büyükşehir ve TÜLOV arasında bir protokol imzalandı ve bu protokol meclis toplantısında birçok CHP'li meclis üyesinin oyuyla kabul edildi. CHP'li bazı meclis üyelerinin ise, ileride kendilerine "zimmet çıkabileceği" kaygısıyla oy vermemek için toplantıdan ayrıldığı kaydedilirken imzalanan protokole göre belediye çalıştay için önemli bir bütçe aktaracak. Gezi olayları döneminde bu eylemlerle ilgili haberler yapan Chanel 4 News'in eski editörü, Guardian Gazetesi Köşe Yazarı Paul Mason'un da konuşmacılar arasında yer aldığı çalıştay için Tarihi Havagazı Fabrikası ücretsiz tahsis edildi. Çalıştayda 600 kişilik çay, kahve, kuru pastadan oluşan cafe break hizmeti verecek olan belediye, ayrıca 600 kişiye öğle yemeği de ikram edecek. Belediye çalıştay konuşmacılarının geliş-dönüş uçak biletleri ile konaklama masraflarını da karşılayacak.

BELEDİYE SAĞLAYACAK

BELEDİYE etkinliğin tanıtım duyurusu ile ilgili baskılı afiş, banner, durak içi ilan panoları, bez afiş, pankart, kırlangıç, bayrak, fotoğraf ve video çekimi, dijital arşiv kaydı, kitapçık, yaka kartı, alan düzenlemesi de yapacak. Bunların duraklardaki panolara, raketlere ve kentin uygun yerlerine asılması ve gerekli izinlerin alınması da belediye tarafından sağlayacak.



'BÜYÜKŞEHİR PARASININ NEREYE HARCANDIĞI ORTAYA ÇIKTI'

BURADA CHP Emek Büroları organizasyonunun finanse edildiğini kaydeden Hızal, şöyle devam etti: "Burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'e İzmir Büyükşehir parası ile siyaset alanı açılıyor. Bu olayla Büyükşehir'in paralarının nerelere harcandığını çok daha net görebiliyoruz."



'SİYASİ EMELLERİ İÇİN KULLANIYORLAR'

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir Büyükşehir özellikle Soyer döneminde çok sıklıkla ne iş yaptığı belli olmayan vakıf ve derneklere kaynak aktarımı yapıyor. Son olarak adeta CHP'nin arka bahçesi olan ve aslında neye hizmet ettiği belli olan TÜLOV'a bir kaynak aktarımı yaparak kamu kaynağını siyasi emeller için kullanıyor" dedi.



YASALARA AYKIRI

TÜLOV'UN CHP yöneticilerinin başında bulunduğu bir vakıf olduğunu ve vakıfla yapılan protokolün yasalara uygun olmadığını belirten Hızal, "Bu protokol ile İzmirlilerin parası ile, vakıf yöneticilerinin İzmir seyahati bir nevi finanse edilmiş olacak. Yıllarca AK Parti'yi vakıflara yardım etmesinden dolayı eleştiren CHP, bugün belediye eli ile CHP'li yöneticilerin başında olduğu ve hiçbir faydalı işe imza atmayan sadece CHP propagandası yapan bir vakfa yemek, ulaşım ve konaklama adı altında yüzbinlerce lira aktarıyor" dedi.



İMAMOĞLU'NUN EN BÜYÜK PROPAGANDASIYDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanılığı'na seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi ve sonrasında en fazla propagandayı belediyenin gençlere hizmet veren vakıflarla girdiği işbirlikleri üzerinden yapmıştı. İmamoğlu, vakıflara para aktarıldığını ve ortada büyük bir israf olduğunu iddia etmişti. O dönemki belediye yönetimi ve vakıflar ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Erhan GÜLENÇ