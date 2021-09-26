İzmir’de jandarma 51 adet tarihi eser ele geçirdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesi Uzunhasanlar Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 adet sikke, 11 adet küpe, kolye ve figürlü bakır parçaları olmak üzere toplam 51 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.