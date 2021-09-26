Tek kurşunla ölüm

İzmir Karabağlar'da arkadaşlarıyla sohbet etmek için köpeğiyle misafirliğe giden Serdar Maya (29), önceki akşam evine dönerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Maya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, beyaz renkli araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca olayın ardından genç adamın kanlar içinde yerde yattığı sırada köpeğinin başından ayrılmadığı ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı dikkat çekti.



EVE DÖNERKEN VURULDU

DEHŞET veren olay Karabağlar Bahçelievler mahallesi 370 sokakta yaşandı. Arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Serdar Maya, aldığı tek kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Ateş açan şüpheli ise olay yerinden aynı araçla kaçtı. Silah sesini duyanların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Serdar Maya, Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





PLAKASINI TESPİT ETTİLER

OLAYIN ardından bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu beyaz renkli hafif ticari aracın plakasını belirledi. Otomobil ve şüphelileri ele geçirmek için soruşturma başlatıldı. Öte yandan, silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, yerde yatan Maya'ya yardım etmeye çalıştı. Ancak köpeği, sağlık ekipleri gelene kadar sahibi Maya'ya kimseyi dokundurmadı.

Fatih ŞENDİL