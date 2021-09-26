Türk bayrağı ve Atatürk posteri çöpte!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türk Bayrağı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin çöpe atıldığının görülmesi büyük tepki çekti. Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi'nde Türk Bayrağı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin çöpe atıldığı ortaya çıktı. Video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, Ödemiş Belediyesi'nin eski Çiftçi Malları Koruma Evi binasını temizlerken Türk Bayrağı ile Atatürk posterini çöpe attıklarını öne sürdü.

'YAPANLARI KINIYORUZ'

Şen paylaşımında, "Belediye personeli koruma evini temizlerken bayrağımızı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çöpe atmış. Bunu yapanları kınıyoruz ve Ödemiş Belediyesi'nin gerekeni yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı.