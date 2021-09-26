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Haberler İzmir Vicdansız babaya Köşger’den soruşturma

Vicdansız babaya Köşger’den soruşturma

Vicdansız babaya Köşger’den soruşturma

26.9.2021

İzmir'in Bayındır ilçesinde diyalize bağımlı 22 yaşındaki kızı Gamze'ye böbreğini vermek için ev ve tarla isteyen vicdansız baba İsmet Akkavak'ı gündeme getiren Yeni Asır'ın dün telefonları hiç susmadı. Gazetemizi arayan onlarca hayırsever ve duyarlı kişi, 'böbreğimiz uyarsa seve seve vermeye hazırız' derken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise organ satışına kalkışan vicdansız baba ile ilgili soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü ve polisi harekete geçiren Vali Köşger, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgili detaylı rapor ve tanık beyanları istedim. Bağış adı altında para ile organ bağışı yaptıysa, organ satışından dolayı hakkında yasal işlem başlatılır. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kızımızın sağlık sorunuyla da yakından ilgileneceğiz" dedi.

FATİH ŞENDİL

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