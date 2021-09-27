110 bin lira değerinde kripto parası buhar oldu

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Utku Şimşek, Binance Global hesabında olan yaklaşık 110 bin lira değerinde kripto parasını hackerlara kaptırdı. Sosyal medyadan mağduriyetini paylaşan Şimşek, kendisine ulaşan 12 kişinin daha yaklaşık 80 bin dolarının aynı şekilde hacklendiğini söyledi. Durumu emniyete bildiren Şimşek, "Hesabım 9 Eylül'de kilitlendi. Ben de Binance canlı yardımdan destek istedim. Konuyu uzmana aktaracaklarını söyleyip, 24 saat sonra dönüş yaptılar. Bu arada bütün param sıfırlandı. Hesabıma Londra'dan farklı bir IP adresinden girilip bütün kripto varlıklarım dolara çevrilip satılmış" dedi.

TEMSİLCİSİ YOK

KENDİSİNE çok geç dönüş yapıldığını iddia eden Şimşek, "Bu süre içinde hesabım boşaltıldı. İletişim kurduğum an ilgilenselerdi paramı kurtarabilirdim. Türkiye'de bu firmanın temsilcisi olmadığı için ne yapacağımı bilemiyorum. Mağdur sayısı artıyor. Bir vatandaş intihar edeceğini yazmış. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

ÖMER DUR