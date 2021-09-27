Bot faciasında verilen cezalar bozuldu

İZMİR'İN To Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 yıl önce 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği bot faciası davasında sanıklara ceza yağarken, istinaf mahkemesi yerel mahkeme kararını bozdu. 9 Ağustos 2018'deki faciadan sadece 4 kaçak göçmen kurtarılmış, Suriye uyruklu M.S.E. (18), Ozan Sarıkaya (31) ve Suriyeli Ali Alşeyh Assad (25) tutuklanmıştı. İddianamede sanıkların, mağdurlara can yeleği giydirmeyip itiraz edenleri de zorla tekneye bindirdiklerine yer verilmişti. MAHKEME heyeti, Assad ve Sarıkaya'yı 7'şer kez müebbet ve 57'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. M.S.E.'ye de 113 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararın ardından dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, M.S.E.'ye eksik ceza verilmesi, Sarıkaya ve Assad'a da fazla ceza tayini yapıldığına hükmedip, kararı bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.