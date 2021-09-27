Çeşme’de sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın zeytinlik alana sıçradı

Çeşme ilçesinde, Ovacık-Alaçatı yolu kenarındaki alanda yangın başladı. Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, daha sonrada zeytinlik alana sıçarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alırken, zeytinlik alan zarar gördü.





"YANGININ ÇIKMA SEBEBİ ÇOK BÜYÜK BİR İHTİMALLE YOL KENARINA ATILAN BİR İZMARİT"

Söndürülme çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Lütfen arabanızdan çöp, cam şişe ve özellikle de izmarit atmayın. Geleceğimizi yakıyorsunuz. Yapmayın" dedi.