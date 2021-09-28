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Haberler İzmir 35 yıl sonra ailesiyle aynı kaderi paylaştı

35 yıl sonra ailesiyle aynı kaderi paylaştı

35 yıl sonra ailesiyle aynı kaderi paylaştı

28.9.2021

İZMİR Urla'da, uçurumdan deniz kenarına düşerek alev alan kamyonette cansız bedeni bulunan Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58), 35 yıl önceki kazada annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitte, Uğur'un kamyonetini yol kenarına park etmeye çalışırken şarampole uçtuğu belirlendi. Balıklıova'da geçtiğimiz perşembe sabahı yaşanan kazada, Uğur'un cesedine, içinde bulunduğu 06 ADV 784 plakalı kamyonetteki yangının fark edilmesiyle ulaşılmıştı. Talihsiz adamın, 1986'daki bir kazada da annesini, babasını ve kardeşini yitirdiği ortaya çıktı.

■ FATİH ŞENDİL

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