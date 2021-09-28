Ahmet Başpınar idaresindeki 03 L 4775 plakalı kamyonete, Zafer Mahallesi Eski Afyon Yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli- Afyonkarahisar seferini yapan yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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