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Haberler İzmir Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

28.09.2021, 08:42

Ahmet Başpınar idaresindeki 03 L 4775 plakalı kamyonete, Zafer Mahallesi Eski Afyon Yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli- Afyonkarahisar seferini yapan yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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