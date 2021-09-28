Beton bariyere çarpan otomobil mezarı oldu

İZMİR Bornova'da beton bariyerlere çarparak yanan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Korkunç kaza gece 01.00 sıralarında Kemalpaşa ve Hacılarkırı caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçtan Emre A, Yasin A. ve Erkan A'yı kurtarma ekipleri çıkardı. Can Azad Yıldız'ın (24) ise kazada öldüğü belirlendi. Yaralılardan sürücü Emre A'nın hayati tehlikesi sürüyor.