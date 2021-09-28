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Haberler İzmir Çam ağacı devrildi tramvay seferi aksadı

Çam ağacı devrildi tramvay seferi aksadı

Çam ağacı devrildi tramvay seferi aksadı

28.9.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde, önceki gece gövdesinden kırılan çam ağacı yola devrildi. Tramvay tellerinin hasar gördüğü kaza sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Aksayan seferler, ağacın yerden kaldırılması sonrası normale döndü.

TELLER ZARAR GÖRDÜ
Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı'nda kaldırım üzerinde bulunan çam ağacı, önceki gece saat 23.00'da gövdesinden kırılarak devrildi. Ağacın devrildiği sırada çevrede herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tramvay hattının elektrik telleri zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ağacın bulunduğu yere şerit çekti. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, çam ağacı kesilerek olay yerinden kaldırıldı. Tramvay tellerinin tamir edilmesinin ardından, seferler normale döndü.

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