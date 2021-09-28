İzmir Valisi Köşger açıkladı: İşte barınma ihtiyacı karşılanan öğrenci sayısı

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam 1084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir."

❝Değerli öğrenciler,



28.09.2021 itibarıyla, 527 kız, 557 erkek olmak üzere, toplam 1.084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir.



İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir.❞ pic.twitter.com/4tWYgMujEQ — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) September 28, 2021

Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına ilişkin şu tabloya yer verdi: