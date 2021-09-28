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İzmir'de 16 noktaya zehir baskını! Silahlar da bulundu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 20 bin 650 lira ele geçirildi.