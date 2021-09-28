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İzmir'de 16 noktaya zehir baskını! Silahlar da bulundu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 20 bin 650 lira ele geçirildi.

İzmir’de 16 noktaya zehir baskını! Silahlar da bulundu
AA

28.09.2021, 11:02

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Otokent'e düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyaz Evler Mahallesi'ndeki Otokent'teki bazı iş yerlerinde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 16 adreste yapılan aramalarda, kutu, kavanoz ve hoparlör içerisine zulalanmış 220 gram esrar, 650 gram skunk, hediye kutusuna gizlenmiş yaklaşık 250 gram metamfetamin, 41 sentetik hap ile 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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