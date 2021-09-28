İzmir’deki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı! Kız meselesi yüzünden yol ortasında öldürmüş

İzmir Karabağlar'da, köpeğiyle misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinden dönerken, yolda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Serdar Maya'nın katil zanlısı Raşid Yalınız, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanan Yalınız'ın, cinayeti kız meselesi yüzünden işlediği ortaya çıktı.

BEYAZ ARAÇLA KAÇTI

Dehşet veren olay Karabağlar Bahçelievler mahallesi, 370 Sokak'ta yaşanmıştı. Arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya, köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla açılan ateş sonucu tek kurşunla ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede can vermişti. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ise olaydan sonra şüphelinin bulunduğu beyaz renkli aracın peşine düştü. Geçtiğimiz gün yakalanan ve aracın sahibi olduğu öğrenilen Raşid Yalınız, cinayetten sevk edildiği mahkemeden cezaevine gönderildi. Katil zanlısı gencin polise verdiği ifadede, Serdar Maya'yı eski kız arkadaşıyla ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)