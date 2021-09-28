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Haberler İzmir Kemalpaşa’daki yollar köstebek yuvasına döndü

Kemalpaşa’daki yollar köstebek yuvasına döndü

Kemalpaşa’daki yollar köstebek yuvasına döndü

28.9.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde mahallelerindeki altyapı çalışmalarının bir türlü bitmediğinden dert yanan vatandaşlar, yaklaşık 2,5 yıldır yollarının bozuk olduğunu söyledi. Kazıldıktan sonra üzeri toprakla örtülen çukurlar yüzünden adeta isyan eden mahalle sakinleri, "Yollarımız berbat durumda. Yazın sıcaklarında maalesef kapı pencere açamadık. Açtığımızda da evimizin içi kum doluyordu. Yollarımız köstebek yuvası gibi. Bu nasıl belediyecilik" dedi.

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Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 9237 sokak ve çevre sokaklardaki bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları bezdirdi. Mahalle sakinleri, yolu kullanan araç sürücülerinin zor anlar yaşadığını, yolda yürümek isteyen vatandaşların toz toprak yuttuklarını, mahalle sakinlerinin de bu sorun nedeni ile kapı pencere açamadıklarını belirtti. Yaklaşık 2,5 yıldır Kemalpaşa'daki yolların bu şekilde olduğunun altını çizen çevre sakinleri, "Yetkililere defalarca sorunu ilettik ancak ne gelen var, ne de giden. 2,5 yıldır mahallemizdeki yollar bu şekilde. Yollarımız gerçekten köstebek yuvası gibi. Yazın da kışın da aynı sorunu yaşamaktan bıktık" diye konuştu.

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