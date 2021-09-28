“Kılıçdaroğlu’nun ne demek istediğini biz anlayamadık”

"ZEMİN ARTI 5'E İNDİ"

Deprem bölgesinde emsal artışı yapılarak sorunların çözülebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kat yüksekliği konusunda Tunç Başkan, eğer vatandaş bunu ödeyemiyorsa ve bunu başka yoldan karşılamak gerekiyorsa sizden isteğim burada emsal artışı yapılması. Bunun için kat yüksekliği vereceksiniz gelip yapacaklar. Biz yapacağız, vatandaş ne istiyorsa biz yapacağız" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şu anda bununla ilgili bir yol haritalarının olmadığını ancak emsal artışı konusunun sadece Bayraklı ile sınırlı olacağını aktardı.

Emsal artışı tartışma konusu yaratırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, "Zaten biz TOKİ'nin deprem bölgesinde yıkılan evlerin yerine yaptığı binaları zemin artı 5 kata indirdik. Kendilerinin yaptığı özel binalarda ise yıkılanların yerine emsal artışı yapılarak yüksek katlı binalar yapılması mümkün olamaz. Bunun için büyük bir değişiklik yapılması lazım. Bu değişikliğin de o bölgede yapılıp onaylanması da zor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne demek istediğini biz de anlamadık" diye konuştu.

METİN BURMALI