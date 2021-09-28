Patlayan boru haftalardır tamir edilmiyor

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, oturdukları semtte meydana gelen su patlağını yetkililere haber vermelerine rağmen sorunun giderilmediğini söyleyen vatandaşlar isyan etti. Tamir edilmeyen su patlağı yüzünden temiz suyun haftalardır boşa aktığını söyleyen vatandaşlar, "Onlarca kez aramamıza rağmen hiçbir yetkili gelip bu su patlağını tamir etmedi" dedi.

SU BOŞA AKIYOR

Aşık Veysel Mahallesi 4042 sokakta su patlağı meydana geldiğini ifade eden çevre sakinleri geçen 14 Eylül'de yaşanan olay sonrası durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU yetkililerine bildirdiklerini ancak o günden bu güne kimsenin gelip de su patlağını tamir etmediğini öne sürdü. Ülkenin önümüzdeki yıllarda kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalma ihtimalinin bulunduğu bir dönemde kentteki temiz suyun boşa akmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan mahalle sakinleri, "İZSU yetkililerine durumu bildirdik ancak kimse gelip de su patladığını tamir etmedi. Günlerce buradaki temiz su boşa aktı. Hiç mi kimsenin vicdanı sızlamıyor? Yazık, günah" dedi.