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Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

İzmir'in Bergama ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.