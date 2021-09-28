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Haberler İzmir Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

İzmir'in Bergama ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
İHA

28.09.2021, 15:45

Son dakika... Edinilen bilgilere göre, İzmir Caddesinde ilerleyen Bayram Ali K.'nin kullandığı 10 BEU 74 plakalı servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.

Bayram Ali K., aracını durdurarak yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Park halindeki iki otomobile de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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