Tire’de atık toplama kutuları zamanında boşaltılmıyor

İZMİR Tire'de, cam atık toplama kutuları ağzına kadar dolu. Atıkların zamanında boşaltılmamasından yakınan İnönü Bulvarı sakinleri, "Tüketici tarafından ilk etapta geri dönüşüm amacıyla ayrıştırılan çöplerin farklı konteynerlerde toplanması medeni ve çağdaş bir uygulama. Ancak, atık toplama kutuları yetkililer tarafından zamanında boşaltılmıyor. Vatandaşlar cam şişeleri mecburen konteynerlerin yanına bırakıyor. Bazı sorumsuzlar ise bu şişeleri kırarak yollara atıyor. Şişelerin taban kısmındaki kalın cam kırıkları hem otomobiller hem de yayalar için ciddi anlamda tehlike oluşturuyor. Cam atık toplama kutularının düzenli olarak boşaltılmasını istiyoruz" dedi.

NADİR UYSAL